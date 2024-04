Gersthofen

Gersthofen schafft mehr Parkplätze rund um Moschee und Seniorenheim

Plus Im Zuge der Sanierung von drei Straßen im Umfeld des Paul-Gerhardt-Hauses sollen mehr Stellplätze geschaffen werden. Auch für Fußgänger soll sich etwas verbessern.

Von Regine Kahl

Ein Seniorenheim, eine Schule, eine Kita und eine Moschee sind in Gersthofen in einem Viertel nahe der Autobahn nur ein paar Straßenzüge voneinander entfernt. Alle Einrichtungen zusammen sorgen für eine große Nachfrage nach Parkplätzen. Die Stadt Gersthofen will daher drei Straßen sanieren und in diesem Zuge neue Stellpätze schaffen. Es geht bei der auf zwei Jahre angelegten Baumaßnahme um die Kapellenstraße, die Ostendstraße und einen Teil der Augsburger Straße.

Neben dem Seniorenheim Paul-Gerhardt-Haus ist ein Stück der Kapellenstraße (zwischen Ostendstraße und Roseggerstraße) provisorisch hergerichtet und es gibt nur auf einer Seite einen Gehweg. Bei der Sanierung sind ein Grünzug und auch ein weiterer Weg auf der Seite des Heims eingeplant. Außerdem werden weitere Parkplätze geschaffen. In der Ostendstraße bleibt der beidseitige Gehweg, die Straße wird komplett erneuert. Schäden sind hier bisher nur geflickt worden. Ralf Seemiller vom Tiefbauamt sagte in der Bauausschusssitzung: „Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand.“ Die Grüninseln sollen mit Stauden und Bäumen bepflanzt werden.

