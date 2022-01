Gersthofen trauert um Seniorenbeirat Franz Ammann

Plus Franz Ammann ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Der gebürtige Gersthofer war in zahlreichen Ehrenämtern aktiv.

Franz Ammann ist tot. Diese Nachricht hat in vielen Gersthofer Vereinen Trauer und Bestürzung ausgelöst. Zwischen Weihnachten und Neujahr hat er sich im Alter von 81 Jahren völlig unerwartet aus dem Leben verabschiedet.