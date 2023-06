Gersthofer Freiluft-Kinosommer startet am 1. Juni im Manta

Schon zum Auftakt im Sommer 2021 war das Open-Air-Kino auf der Potenzialfläche ("Loch") mitten in Gersthofen ein großer Erfolg. Nun geht es in die dritte Runde.

14.000 Filmfans ließen sich im Jahr 2022 zur 100 Quadratmeter großen Leinwand auf der Gersthofer Potenzialfläche locken. Daher veranstaltet das Team des Augsburger Kinos "Liliom" gemeinsam mit der Stadt Gersthofen dort auch in diesem Jahr wieder einen Kinosommer. Vom Donnerstag, 1. Juni, bis Samstag, 2. September, werden aktuelle Filme ebenso gezeigt wie besondere Streifen. Und den Fans sollen einige Überraschungen geboten werden.

"Noch nie gab es so viele Kracher an Filmen wie in diesem Jahr", versprechen die beiden Geschäftsführenden des Liliom, Michael Hehl und Daniela Bergauer. Dazu gehören nach derzeitigem Stand unter anderem der neue Eberhofer-Film "Rehragout Rendezvous" am Tag seiner offiziellen Kinopremiere 10. August (bis 16. August), "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" mit Harrison Ford (9. August), "Mission Impossible Dead Reckoning -Teil 1" mit Tom Cruise und der neueste Streich aus dem Marvel-Universum "Transformers - Aufstieg der Bestien".

Bully Herbig kommt nach Gersthofen

Das Liliom-Team hat auch einen absoluten Publikumsliebling nach Gersthofen eingeladen: Am Freitag, 1. September, stellt Michael Bully Herbig seinen Film "Ballon" persönlich vor. Mit dabei sind an diesem Abend auch Günter Wetzel, auf dessen Erlebnissen bei der Flucht aus der damaligen DDR die Geschichte des Films beruht und der Augsburger Komponist Ralf Wengenmayr, der von Anfang an für alle Bully-Filme die Filmmusik gemacht hat. Als Warm-up gibt's am Abend zuvor, Donnerstag, 31. August, den unverwüstlichen "Schuh des Manitu".

Michael "Bully" Herbig (Mitte) hier bei "Wetten, Dass" mit Thomas Gottschalk (links) und Christoph Maria Herbst kommt im September als Stargast zum Gersthofener Kinosommer. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Dies ist nun das Programm für die ersten Kino-Sommer-Wochen: Eröffnet wird das Open-Air-Kino am Donnerstag, 1. Juni, mit Til Schweigers neuem Film, dem zweiten Teil von "Manta, Manta". Weitere Vorstellungen dieses Films sind am 3. und 7. Juni vorgesehen. Am Freitag, 2. Juni, gibt's Familienkino in den Pfingstferien mit "Super Mario Bros - der Film" (auch am 6. und 8. Juni). Ein brandaktueller Streifen ist "Book Club 2 - ein neues Kapitel", am Montag, 5. Juni, als Lady's Special mit Rabatt auf alle Weinschorlen. Blockbusterkino mit Keanu Reeves bietet "John Wick: Kapitel 4" am Freitag, 9. Juni.

Neben all den neuen Filmen wird mit dem James-Bond-Streifen "Goldfinger" ein absoluter Klassiker geboten (Samstag, 10. Juni). Vin Diesel gibt selbstverständlich auch beim neuen "Fast & Furious 10" kräftig Gas. (23./24. Juni). Und am Samstag, 1. Juli, verschlägt es Asterix und Obelix ins Reich der Mitte.

Lesen Sie dazu auch

Wer zuerst kommt, kann sich in Gersthofen die Art der Stühle aussuchen

Wie im vergangenen Jahr werden im Zuschauerraum Stapelstühle, Liegestühle und Strandkörbe angeboten – mit einer Änderung: Es gibt keine unterschiedlichen Eintrittspreise mehr, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Bewährt hat sich auch das Konzept „Silent Open-Air“, bei dem der Ton auf Funkkopfhörer übertragen wird. So wollen die Veranstalter die Lärmbelästigung für die Anwohnenden so gering wie möglich halten.

Filmbeginn ist bei leinwandtauglichen Verhältnissen mit dem Einbruch der Dunkelheit. Neben einer großen Getränkeauswahl werden Nachos und Popcorn angeboten. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Ein Ticket kostet zwölf Euro pro Person (zuzüglich zehn Prozent Vorverkaufsgebühr beim Online-Kauf). Ausschließlich bei Kinderfilmen wird eine Ermäßigung für Kinder angeboten (zehn Euro pro Kind bis einschließlich 16 Jahre).

Tickets gibt’s unter www.gersthoferkinosommer.de, Resttickets an der Abendkasse.