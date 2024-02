Gersthofer Kinosommer fällt in diesem Jahr aus

Kein Open-Air-Kino in diesem Jahr auf der Potenzialfläche im Stadtzentrum: Der Gersthofer Kinosommer nimmt eine Auszeit. Die Rückkehr ist für 2025 geplant.

Die Entscheidung ist gefallen: Der Gersthofer Kinosommer wird 2024 pausieren. Diese Entscheidung haben sich die Macher des Gersthofer Kinosommers – das Team vom Liliom Kino – nicht leicht gemacht. Zwar kamen Stars wie „Bully Herbig“ zu dem Kinofestival nach Gersthofen und auch ins Ballonmuseum. Doch die Unwägbarkeiten des Wetters haben den Veranstaltern das Leben in den vergangenen Jahren nicht leicht gemacht.

Trotz bequemen Sitzgelegenheiten wie Strandkörben und Tonübertragung auf Funk-Kopfhörer war die Situation für die Organisatoren nicht einfach. Intensiven Recherchen folgten viele Gespräche mit Vertretern der Kinoszene und auch mit dem Partner, der Stadt Gersthofen. Doch nun ist klar: Es wird 2024 kein Open-Air-Kino auf der Potenzialfläche in Gersthofen geben. Veranstalterin Daniela Bergauer vom Augsburger Liliom-Kino erklärt: „Schon die letzten Sommer waren aufgrund der wechselhaften Wetterverhältnisse nicht einfach für Open-Air-Kinos. Diesen Sommer kommt erschwerend hinzu, dass nur wenig Filme mit Blockbuster-Format freigegeben sein werden. Diese sind aber für den Erfolg einer solchen Veranstaltungsreihe entscheidend“.

Auch die Fußball-WM macht dem Gersthofer Kino Strich durch die Rechnung

Weitere Schwierigkeiten seien zu befürchten, die wahrscheinlich nicht nur den Gersthofer Kinomachern in diesem Jahr den Betrieb erschweren werden. Michael Hehl vom Liliom-Kino vermutet, dass die Verleiher vor der Fußball-EM doch gehörigen Respekt hätten und daher die Filme mit großer Publikumserwartung bewusst zurückhielten.

Für das Gersthofer Kulturleben bedeutet diese Entscheidung zeigt sich Uwe Wagner, Kulturamtsleiter der Stadt enttäuscht: „Wir haben bis zum letzten Tag alles versucht, um unsere Partner umzustimmen. Letztlich muss man aber diese Entscheidung respektieren." Gerade unter dem immer stärker werdenden Konkurrenzdruck durch eine Vielzahl von Sommerveranstaltungen, verbunden mit dem großen Personalmangel in diesem Bereich, sei diese Entscheidung zu bedauern, aber verständlich.

Wichtig sei aber, dass man eine Perspektive für 2025 habe. Bürgermeister Michael Wörle geht, wie er gegenüber unserer Redaktion erklärt, davon aus, dass es mit dem Open-Air-Kino in Gersthofen weitergehen wird: „Mit der neuen Multifunktionsfläche, auf der in diesem Jahr zum ersten Mal die Kirchweih stattfinden wird, können wir ein schönes Gelände bereitstellen, das für Veranstaltungen dieser Art ganz neue Optionen eröffnet.“ Der Gersthofer Kinosommer mache also nur eine Pause, um dann 2025 in neuem Gewand und mit neuer Energie wiederzukommen.

