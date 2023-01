Gersthofer Kreisverkehr wird für den Schwerverkehr verstärkt

Viele Lastwagen sind auf dem Kreisverkehr beim Industriepark Gersthofen unterwegs. Die starke Beanspruchung hat ihre Spuren hinterlassen. Das soll sich ändern.

Zehn Unternehmen mit rund 1200 Mitarbeitern sind im MVV-Industriepark im Norden Gersthofens untergebracht. Es ist einer der größten Standorte für Betriebe der chemischen Industrie in der Region. Entsprechend viel Lieferverkehr entsteht rund um das Werk, der unter anderem einen großen Kreisverkehr an der Ludwig-Hermann-Straße umrundet. Dieser soll nun erneuert werden.

Weil einige der Unternehmen im MVV-Industriepark rund um die Uhr produzieren und die chemischen Prozesse dort nicht ohne großen Schaden unterbrochen werden können, ist ein stetiger Lieferverkehr erforderlich: Rohstoffe müssen antransportiert werden und die fertigen Produkte von Gersthofen wieder auf die Reise gehen. Einen Teil davon transportieren die im Schnitt rund drei Güterzüge am Tag, die vom Industriepark über ein Stichgleis bis zum Gablinger Bahnhof und von dort ins öffentlichen Schienennetz gebracht werden.

Rund 200 Lastwagen täglich im Gersthofer Norden

Dennoch sind an der Ludwig-Hermann-Straße sowie der Bergstraße täglich weitere rund 180 Lastwagen unterwegs, die ebenfalls zum An- und Abtransport für die Chemieunternehmen benötigt werden. Wird, wie eigentlich beabsichtigt, dort auch noch eine zentrale Klärschlammverbrennungsanlage errichtet, werden weitere rund 20 Lastwagen am Tag dazukommen. Ein Großteil dieses Verkehrs, dazu die Autos der Mitarbeiter sowie der Anwohner rollen über den Kreisverkehr zwischen Ludwig-Hermann-, Adolf-von-Baeyer- und Bergstraße. Im Laufe der Jahre hat dieser Schwerlastverkehr deutliche Spuren an dem Straßenbauwerk hinterlassen.

Die Folge: "Der Kreisverkehr muss grundlegend erneuert werden", erklärte Ralf Seemiller von der Bauverwaltung den Mitgliedern des Bauausschusses. Dabei soll schon für die Zukunft vorgesorgt werden: "Aufgrund der sehr hohen und eher steigenden Belastungen durch den Schwerlastverkehr zum Industriepark wollen wir den Kreisverkehr zukünftig mit einer Betonfahrbahn herstellen." Und für übergroße Transporte, für welche der Radius des Kreisverkehrs zu klein ist, wird die Mittelinsel so gestaltet, dass sie überfahren werden kann, ohne dass zuvor Bäume gefällt werden müssen. Dies war in der Vergangenheit in einzelnen Fällen erforderlich, weil sonst die Autos nicht um die Kurve gekommen wären.

Dennoch soll dort keine reine Betonwüste entstehen. Denn in der Mittelinsel soll nach dem Umbau des Kreisverkehrs eine biodiverse Wiese angelegt werden. Die Kosten beziffert das Bauamt auf circa 495.000 Euro. Beiträge für die Anlieger fallen keine mehr an, weil die Geometrie der Kreisel-Anlage nicht verändert werden soll.

Lesen Sie dazu auch

Die Bushaltestelle Industriepark West in Gersthofen muss erneuert werden

Weitere Arbeiten sind in der Nähe an der Ludwig-Hermann-Straße geplant: Die Bushaltestelle Industriepark West muss erneuert werden. Die Schäden dort sind so groß, dass eine reine Deckensanierung nicht mehr möglich ist. Bei dieser Gelegenheit will die Bauverwaltung den Busstopp in eine "Kaphaltestelle" umbauen. Das bedeutet: Das Einstiegsbord ragt in die Straße hinein. Wenn ein Bus hält, müssen die Autos, welche hinter ihm unterwegs sind, warten, weil sie nicht vorbeifahren können. Der AVV befürwortet laut Bauverwaltung die Umgestaltung, da an Kaphaltestellen das Einfahren in den fließenden Verkehr deutlich erleichtert wird. Im Bereich der Haltestelle wird die Asphaltfahrbahn durch Beton ersetzt, um eine längere Haltbarkeit zu erzielen. Circa 90.000 Euro an Kosten werden für den Umbau veranschlagt.