Jugendliche präsentieren Graffiti-Kunst mit „Mr. Sed“

Immer wieder öffnet der MVV Industriepark Gersthofen sein Betriebsrestaurant für Künstler. Die neueste Ausstellung widmet sich erstmals Graffitikunst.

Wie kann der Kunstunterricht an der Schule interessant gestaltet werden und was kann ein Unternehmen wie die MVV in Gersthofen dazu beitragen? Man braucht dafür 24 kunstbegeisterte Schülerinnen und Schüler, zwei engagierte Kunstpädagoginnen und einen bekannten Künstler sowie als Sponsor den Schulpaten. Das Ergebnis ist derzeit im Betriebsrestaurant des Gersthofer Industrieparks zu sehen.

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH pflegt seit fünf Jahren eine Schulpartnerschaft mit der Staatlichen Realschule in Affing und unterstützt die Schule mit vielerlei Aktivitäten. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen zur Berufsfindung, aber eben auch das alljährliche Kunstprojekt für die 9. Jahrgangsstufe. Der als Graffiti-Künstler in der Augsburger Szene bekannte Robert Kempe (Künstlername: Mr. Sed) hat das Projekt für drei Tage begleitet und die jungen Künstler und Künstlerinnen an den Umgang mit Spraydose und alternativen anderen Farben herangeführt.

Noch bis Mitte Dezember in Gersthofen zu sehen

Herausgekommen sind ganz erstaunliche Bilder, die im Betriebsrestaurant des Industrieparks im Rahmen einer Ausstellung noch bis Mitte Dezember gezeigt werden. Im Rahmen der Schulpartnerschaft arbeitet die MVV in vielen Bereichen eng mit der Realschule zusammen. So werden den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel Werksbesichtigungen, Berufsinformationstage oder die Teilnahme am Girls’ Day angeboten. Ziel ist es, den Jugendlichen eine Hilfestellung bei der Berufsorientierung zu geben und sie für eine Ausbildung im Industriepark Gersthofen zu interessieren.

„Für uns ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, mit den Gästen und der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen, aber auch um für unsere Ausbildung zu werben. Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Zukunft des gesamten Industrieparks“, betonte Geschäftsführer Holger Amberg bei der Eröffnung der Ausstellung.

Das Betriebsrestaurant ist für einen Besuch der Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet (Zugang über die Hauptpforte des Industrieparks). (AZ)

