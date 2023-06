Radler verletzten sich bei Unfällen in Gersthofen und Kühlenthal

Ein 60-Jähriger bremst in Gersthofen verkehrsbedingt so stark, dass er stürzt. In Kühlenthal verliert eine 33-Jährige aufgrund eines Defekts die Kontrolle über ihr Rad.

Zwei Fahrradunfälle hat es am Wochenende gegeben. Dabei wurde ein 60-Jähriger in Gersthofen leicht und eine 33-Jährige in Kühlenthal schwer verletzt.

Der Mann fuhr am Samstag gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad die Augsburger Straße in nördlicher Richtung entlang. Als an einer Engstelle der Verkehr stockte, musste er so stark abbremsen, dass er stürzte. Dabei zog er sich laut Polizei Schürfwunden am Ellenbogen sowie eine Blessur am Fußgelenk zu. Er begab sich daraufhin selbstständig zum Arzt. Ins Krankenhaus musste jedoch die Frau eingeliefert werden, die in Kühlenthal gegen 11.40 Uhr auf der Hauptstraße radelte. Plötzlich sprang die Kette vom Zahnrad und blockierte ein Rad. Die 33-Jährige verlor die Kontrolle und zog sich beim Sturz schwere Kopfverletzungen zu. (thia)