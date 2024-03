Misslungener Moped-Diebstahl in Gersthofen

Einem Gersthofer kommt sein Moped abhanden. Wenig später fand er es in der Nähe wieder.

Das Moped eines Gersthofers stand in der Johann-Strauß-Straße in der Nähe seiner Wohnung. Am Vormittag bemerkte er dann, dass sein Gefährt nicht mehr da war. Laut Polizeibericht fand er es gegen 16.30 Uhr an einem Garagentrakt wieder. Der Dieb hatte wohl versucht, das Moped kurzzuschließen, was jedoch misslang. Der Schaden am Fahrzeug steht noch nicht fest. Die Polizei Gersthofen fragt, wem am Mittwoch, 27. März, eine Person auffiel, die ein Moped in der Johann-Strauß-Straße schob. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 erbeten. (dav)

