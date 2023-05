Gersthofen

Oldtimer-Liebhaber zeigen in Gersthofen ihre Schmuckstücke

Beim Oldtimer-Treffen auf dem Selgros-Parkplatz in Gersthofen gab es auch einen alten BMW sowie einen Opel Rekord Baujahr 1957 zu sehen.

Plus Beim Oldtimer-Treffen in Gersthofen gibt es viel über die aufwendige Restaurierung der alten Fahrzeuge zu erzählen. Warum ein Rentner 40 maßgegossene Motoren besitzt.

Die frisch polierten Autolacke strahlen praktisch mit dem Grinsen ihrer stolzen Besitzer um die Wette, als ein Auto nach dem anderen am Pfingstmontag auf den Selgros-Parkplatz in Gersthofen fährt. Alle Farben, Formen und Größen sind vertreten – nur eins haben die Fahrzeuge alle gemeinsam: Sie sind alt. Den ganzen Tag konnten Liebhaber beim Old- und Youngtimer-Treffen vom Motorsport Club Lech-Schmuttertal die Autos präsentieren und begutachten.

"Wir erwarten 100 bis 150 Old- und Youngtimer", erzählt Richard Miller, Vorsitzender des MC Lech-Schmuttertal. Der Verein organisiert mehrere Oldtimertreffen im Jahr an unterschiedlichen Orten. Oft sind auch Ausfahrten und Prämierungen der schönsten Autos Programmpunkte bei den Veranstaltungen. Das Treffen am Pfingstmontag war hingegen einfach als gemütliches Zusammensein gedacht. "Einfach abstellen, entspannen und mit Gleichgesinnten reden", fasst Miller zusammen. Dieses gemütliche Zusammentreffen lockt zahlreiche Liebhaber aus der ganzen Region – vom Augsburg über Donauwörth, Wertingen und Aichach bis nach München, Starnberg und Füssen, um nur ein paar der Kennzeichen zu nennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

