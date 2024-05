Polizei beendet illegale Party unter Autobahnbrücke in Gersthofen

Etwa 30 bis 50 junge Leute feiern in der Nacht zum 1. Mai unter einer Autobahnbrücke in Gersthofen. Weil das nicht angemeldet war, löst die Polizei die Party auf.

Die Polizei berichtet von einer illegalen Party unter einer Autobahnbrücke in Gersthofen. Demnach feierten dort in der Nacht zum 1. Mai etwa 30 bis 50 junge Leute. Als die Polizei eintraf, sprangen sie in alle Richtungen davon, heißt es im Bericht der Beamten. Einzig der DJ mit professioneller Beschallungsanlage und Stromgenerator wurde vor Ort noch angetroffen. Nachdem sich dieser für die Müllbeseitigung verantwortlich zeigte und im Vorfeld keine Lärmbelästigung angezeigt wurde, musste die Polizei hier keine Maßnahmen treffen. (kinp)