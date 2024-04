Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Gersthofen

In der Ulmenstraße in Gersthofen wird ein Auto angefahren. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, flüchtet der Verursacher.

Ein Skoda ist am Samstag in der Ulmenstraße in Gersthofen angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Verursacher. Um den Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro kümmerte er sich demnach nicht. Deshalb ermitteln die Beamten nun wegen einer Unfallflucht. Wer am Samstag zwischen 6 Uhr und 18 Uhr in der Ulmenstraße etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)