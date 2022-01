Polizei sucht nach Hinweisen zu Unfallflucht in Gersthofen

Auf dem Gelände einer Spedition an der Freiburger Straße ist der Wagen eines 32-Jährigen beschädigt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Wagen eines 32-Jährigen ist laut Polizei am Dienstag zwischen 8 Uhr und 15 Uhr beschädigt worden. Laut Polizei ist der Wagen, der auf dem Gelände einer Spedition an der Freiburger Straße in Gersthofen stand, an der hinteren linken Türe beschädigt worden.

Auto in Gersthofen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Vermutlich ist ein Unbekannter mit seinem Auto dagegen gefahren, so die Polizei. Nun suchen die Beamten nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)