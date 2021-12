Schild in Gersthofen umgefahren: Die Polizei sucht einen Golf-Fahrer

Ein Autofahrer fährt in Gersthofen das Schild an ein Verkehrsinsel um. Durch den Aufprall wird das Verkehrszeichen auf einen andern Wagen geschleudert.

Das Verkehrsschild an einer Verkehrsinsel hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag in Gersthofen umgefahren. Obwohl das Schilfd daraufhin auf den Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmers geschleudert wurde, macht sich der Unbekannte aus dem Staub.

Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 13.40 Uhr in der Donauwörther Straße auf Höhe Hausnummer 17. Bekannt ist lediglich, dass der Fahrer in einem roten VW-Golf unterwegs war. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Rufnummer 0821/323-1810 zu melden. (thia)