Gersthofen

11:29 Uhr

Unbekannte brechen in Bäckerei in Gersthofen ein

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Gersthofen sucht die Polizei nach Zeugen.

In eine Bäckerei in der Augsburger Straße in Gersthofen wurde in der Nacht auf Montag eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind in einer Bäckerei in Gersthofen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Einbruch am Sonntagabend zwischen 21 Uhr und etwa 2.20 Uhr in der Augsburger Straße. Der oder die Täter hebelten zunächst die Eingangstür zur Bäckerei auf und begaben sich dann in den Kassenbereich. Nachdem sie auch dort eine Türe aufgewuchtet hatten, stahlen sie den Computer des Kassensystems, berichtet die Polizei. Der Diebstahlschaden bewegt sich im oberen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, wem zur Tatzeit an oder in der Bäckerei Personen aufflielen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

