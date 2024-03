Unbekannte brechen in zwei Gersthofer Schulen ein

In der Nacht auf Samstag wurde in zwei Schulen in Gersthofen eingebrochen. Was die Täter gesucht haben, wird momentan ermittelt.

Einbruch in Gersthofen: Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, kam es in der Nacht auf Samstag zu zwei Einbrüchen in Gersthofen. Betroffen ist das Paul-Klee-Gymnasium sowie die Franziskus-Schule. Was die unbekannten Täter zum Ferienbeginn in der Schulen gesucht haben, ist noch unklar.

Am Paul-Klee-Gymnasium hatten die Täter offenbar leichtes Spiel. Denn wie die Polizei mitteilt, konnten die Einbrecher durch eine offenstehende Tür in die Schule eindringen. An der Franziskus-Schule mussten mehrere Türen aufgebrochen werden. In beiden Fällen ist noch unklar, ob die Täter Beute gemacht haben. Das wird derzeit ermittelt. Den durch das Aufbrechen der Türe entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro bis 2000 Euro. (kinp)