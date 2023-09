Unbekannte stehlen in Gersthofen Werkzeug aus Containern

In Gersthofen brechen Unbekannte Büro- und Baucontainer auf einer Baustelle auf. Die Täter nehmen unter anderem Werkzeug und Farbe mit.

Unbekannte haben in Gersthofen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Büro- und Baucontainer auf einer Baustelle an der Augsburger Straße aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen die Täter Werkzeug, eine Rüttelplatte und einen Stampfer. Außerdem zapften sie aus einem Radlader Diesel ab und stahlen aus dem Rohbau circa zehn Eimer Farbe.

Der Diebstahlschaden liegt nach Angaben der Polizei im hohen vierstelligen Bereich. Die Beamten vermuten, dass die Täter mit einem Lieferwagen zur Baustelle gefahren sind, um alles abtransportieren zu können. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1810 melden. (jly)

