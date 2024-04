Unbekannter besprüht Autos mit in Gersthofen mit Farbe

Mit schwarzer Lackfarbe besprüht ein Unbekannter zwei Autos in Gersthofen. Die Polizei ermittelt.

Zwei Autos sind in Gersthofen mit schwarzer Lackfarbe besprüht worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat vermutlich in der Zeit zwischen Montag, 1. April und dem vergangenen Freitag. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro, schätzt die Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen, die in der Gersthofer Schellingstraße Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)