Unbekannter bricht in Imbissbude im Hery-Park ein

In eine Imbissbude im Gersthofer Hery-Park ist laut Polizei eingebrochen worden. Beute machten die Diebe offenbar nicht.

Die Polizei meldet einen Einbruch in eine Imbissbude in Gersthofen. Demnach verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag Zutritt in die Imbissbude im Hery-Park. Er brach offenbar die Türe auf. Beute machte der Dieb laut dem Besitzer des Imbisses nicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. (kinp)