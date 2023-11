Unbekannter stiehlt einen Laptop von einem Baustellengelände

In Gersthofen stiehlt ein Unbekannter einen Laptop von einem Baustellengelände. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 3000 Euro.

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen einen Laptop auf einer Baustelle in Gersthofen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Bestohlene das Gerät gegen 7.45 Uhr in einem Raum auf dem Gelände an der Daimlerstraße ab. Anschließend begann er seinen halbstündigen Rundgang. Als er zurückkam, war der Laptop verschwunden. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 3000 Uhr. (jly)

