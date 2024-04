Unbekannter zapft Diesel aus Bagger in Gersthofen ab

Rund 500 Liter Diesel zapft ein Unbekannter aus dem Tank eines Baggers in Gersthofen ab. Die Polizei ermittelt.

Rund 500 Liter Diesel sind aus dem Tank eines Baggers in Gersthofen abgezapft worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmittag. Zu dieser Zeit stand der Bagger der geschädigten Firma in einer Baustelle an der Henleinstraße. Der Täter öffnete den Tankdeckel und zapfte Diesel im Wert von ca. 750 Euro ab, berichtet die Polizei. (kinp)