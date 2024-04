Unbekannter zerschlägt Windschutzscheibe in Gersthofen

Ein Unbekannter zerschlägt in der Nacht auf Montag die Windschutzscheibe eines Autos in Gersthofen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Windschutzscheibe eines in Gersthofen geparkten Autos ist von einem Unbekannten eingeschlagen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach stand der Wagen in der Nacht auf Montag in der Jenaer Straße. Der Geschädigten entstand dadurch ein Schaden von rund 500 Euro, schätzt die Polizei. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)