vor 33 Min.

Volkshochschule Gersthofen hat noch Kursplätze frei

Zur Volkshochschule Augsburg Land gehören auch Räume in der Gersthofer Strasservilla. Es sind noch kurzfristig Kursangebote frei.

Die Volkshochschule (vhs) Gersthofen startet am Montag, 19. Februar, in das Frühjahr-/Sommersemester und in einigen Kursen sind noch Plätze frei.

Kurz vor dem Start in das Frühjahr-/Sommersemester am Montag, 19. Februar, hat die vhs Gersthofen noch kurzfristiges im Angebot. Schnell Entschlossene können noch aus diesem Angebot buchen: Wer bei seiner nächsten Reise nach Spanien ein Teil des Landes werden möchte und nicht mehr ratlos vor der Speisekarte sitzen möchte, ist in dem Kurs Spanisch für Anfänger richtig. Dieser Kurs ist die ideale Vorbereitung um die wichtigsten Alltagssituationen auf einer Reise durch ein spanischsprachiges Land zu bewältigen. Treffpunkt ist achtmal ab dem 11. März immer montags von 11 bis 12.30 Uhr. Auch für die Italien-Liebhaber ist ein Kurs dabei: Italienisch A1 - leicht Fortgeschrittene. Dieser Kurs ist für Wiedereinsteiger geeignet, die bereits die ersten Lektionen in Italienisch erlernt haben oder über erste Grundkenntnisse verfügen. Der Kurs läuft montags von 17.30 bis 19 Uhr ab dem 4. März. Deutsch als Fremdsprache A1 - Fortgeschrittene: Interessierte, die bereits etwas Deutsch verstehen und sprechen, aber Ihre Kenntnisse vertiefen möchten, sind in diesem Kurs gut aufgehoben. Der Kurs findet achtmal statt, jeweils Donnerstagvormittag von 10 bis 11.30 Uhr und beginnt am 7. März. In Gersthofen das Fließen der Lebenskraft unterstützen Qigong ist Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. Mithilfe leicht erlernbarer Bewegungen und der Vorstellungskraft können etwaige Blockaden gelöst und das freie Fließen der Lebenskraft unterstützt werden. Die Übungen fördern innere Harmonie, Gelassenheit und Lebensfreude, machen den Körper beweglich, stärken Muskeln, Sehnen und Bänder, trainieren Gleichgewichtssinn und Koordination. Qigong ist für alle interessierten Menschen geeignet, die über eine gewisse Grundkondition verfügen. Der Kurs dauert zehn Abende ab dem 27. Februar dienstags von 18 bis 19.15 Uhr. Gehirnjogging mit sportlicher Bewegung: Bei Life Kinetik wird über komplexe Bewegungsaufgaben für Ihren Körper das Gehirn gezwungen, neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu schaffen und dadurch leistungsfähiger, stressresistenter, konzentrierter zu werden. Der Kurs umfasst sechs Termine ab dem 22. Februar jeweils donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Lesen Sie dazu auch Gersthofen Plus Neue Leiterin will Gersthofer Stadtbibliothek zum Treffpunkt machen

