Welche Wünsche aus dem Bürgerhaushalt Gersthofen 2024 erfüllen will

100.000 Euro stellt die Stadt Gersthofen im Bürgerhaushalt zur Verfügung, mit denen Vorschläge der Einwohner erfüllt werden können. Nun stehen die Projekte fest.

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gersthofen können seit mehreren Jahren über den Bürgerhaushalt ihre Stadt und die Ortsteile mitgestalten. Von öffentlichen Toiletten, Mitfahrbänken, Saatgutautomaten über Trinkwasserbrunnen, Schwimmkurse oder mehr Grünflächen. Vielfältig waren die Wünsche, die Gersthoferinnen und Gersthofer bei den bisher vier Bürgerhaushalten angebracht haben und die zum Teil auch realisiert wurden. In diesem Jahr ging es bereits in die fünfte Runde.

Weiteres Beispiel war ein Vorschlag ein zusätzliches Sportgerät für den Bewegungsparcours an der Via Claudia, das sich unter anderem für Halteübungen, Klimmzüge und mehr eignet. Zudem sollte ein Gummiboden unter dem Sportgerät für mehr Sicherheit sorgen. Beides gehört zu den Anregungen, die inzwischen umgesetzt worden sind. Weitere wurden im Rahmen des Bürgerhaushalts zusätzliche Bänke auf dem Friedhofsgelände sowie weitere Mülleimer am Lech aufgestellt.

Dafür haben die Gersthofer gestimmt

Am 3. November endete jetzt die Wahlphase des Gersthofer Bürgerhaushalts 2024. Alle Gersthoferinnen und Gersthofer hatten die Möglichkeit die Vorschläge, die nach Prüfung durch die Verwaltung zur Wahl standen, zu unterstützen. Rund 60 Vorschläge wurden eingereicht und davon 20 zur Wahl zugelassen. Einige Vorschläge wie Hochbeete oder Lastenfahrräder sind bereits in der Umsetzung und standen daher nicht zur Wahl. Insgesamt stehen für den Bürgerhaushalt 100.000 Euro bereit. Projekte, die nicht in der Entscheidungsgewalt der Stadt Gersthofen stehen, wie zum Beispiel der Bau einer Realschule, konnten auch in diesem Jahr beim Bürgerhaushalt allerdings nicht berücksichtigt werden.

Bürgermeister Michael Wörle bilanziert: „Ich freue mich, dass auch im Jahr 2023 so viele spannende Vorschläge für den Bürgerhaushalt 2024 eingereicht wurden. Viele Anregungen verfolgen das Ziel der Nachhaltigkeit und der Verbesserung des Stadtklimas, was mich sehr freut.“

Diese Anregungen erhielten eine Mehrheit in Gersthofen

Im nächsten Schritt wird nun der Stadtrat formal über die Vorschläge entscheiden. Ab Januar 2024 werden die Vorschläge dann Stück für Stück umgesetzt. Für diese Projekte für den Bürgerhaushalt 2024 haben sich die Teilnehmer an der Online-Abstimmung mehrheitlich entschieden: Gepflanzt werden zehn weitere Bäume im Stadtgebiet (30.000 Euro). Für mehr Angebote für Jugendliche beziehungsweise eine Veranstaltung im Jugendzentrum stehen 1000 Euro zur Verfügung.

Für eine Toilette am Europaweiher wurden 5000 Euro veranschlagt. Die öffentlichen Bolzplätze erhalten und den Platz an der Ganghoferstraße aufbereiten wird 50.000 Euro kosten. Zusätzliche Sitzbänke am Lechkanal schlagen mit 4000 Euro zu Buche, weitere Sitzmöglichkeiten im Stadtgebiet mit zusätzlichen 4000 Euro. Abfallbehälter für Zigaretten in Hirblingen sollen schließlich 6000 Euro kosten. Damit sind die im Bürgerhaushalt zur Verfügung stehenden 100.000 Euro ausgeschöpft.