Wenige Gersthofer machen beim Bürgerentscheid traditionelle Wahl

Ein grünes Herz plant die Stadt Gersthofen für ihr Zentrum. Dafür soll die Bahnhofstraße auf rund 80 Metern gesperrt werden. Wie beim Bürgerentscheid gewählt wird.

Grünes Herz oder weiter Dauerstau in Gersthofens Zentrum? Gegen die Sperrung der rund 80 Meter Bahnhofstraße bis Strasserkeuzung läuft ein Bürgerentscheid. Bürger und Bürgerinnen wenden sich gegen die Sperrung. Am frühen Sonntagnachmittag war die Wahlbeteiligung noch zurückhaltend. Das liegt offenbar daran, dass diesmal grundsätzlich Briefwahl möglich war Mehr dann am Abend.