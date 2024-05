Wie sich Gersthofen in Kenia einen Namen gemacht hat

Plus Die Stadt arbeitet mit dem Bezirk Baringo in dem ostafrikanischen Land zusammen. Nun soll das Gersthofer Modell zum Vorbild für andere bayerische Städte werden.

„ Gersthofen ist in Kenia bekannter als Stuttgart oder Mainz“, sagte Klaus Schwenk, Vorsitzender des Vereins Pro Kapsogo. Er berichtete im Stadtrat vom aktuellen Stand der Entwicklungshilfe in Afrika und bezeichnete die Unterstützung der Stadt Gersthofen als elementar wichtig.

Die Freundschaftsvereinbarung zwischen der Stadt Gersthofen und Baringo County im Westen Kenias wurde 2018 abgeschlossen. Danach wurde diese zu einer kommunalen Städtepartnerschaft weiterentwickelt. Diese deutsch-afrikanische Verbindung habe inzwischen Vorbildcharakter, betonte Schwenk.