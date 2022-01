Wohnbaugebiet in Hirblingen: Jetzt geht's an die Erschließung

Plus Dringend benötigten Wohnraum bringen soll das Baugebiet H4b in Hirblingen. Die öffentliche Erschließung verschlingt dabei eine Menge Geld.

Eine Reihe neuer Wohnungen sieht das Baugebiet H4b im Gersthofer Stadtteil Hirblingen vor. Über eine Straße, die von der Nelkenstraße in nördlicher Richtung abzweigt, soll es öffentlich erschlossen werden. Dies verschlingt viel Geld. Doch das ist nicht das einzige Vorhaben, mit dem sich der Bauausschuss befasste.