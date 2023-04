10.000 Euro Sachschaden nach Autounfall in Gessertshausen

Ein 88-Jähriger übersieht ein an der Gessertshauser Hauptstraße geparktes Fahrzeug und es kommt zum Unfall. Beide Wagen müssen abgeschleppt werden.

Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr an der Gessertshauser Hauptstraße gekommen, berichtet die Polizei. Demnach war ein 88-Jähriger in Richtung Diedorf unterwegs, als er den geparkten Wagen einer 69-Jährigen übersah.

Der ältere Autofahrer fuhr mit seinem Wagen gegen das geparkte Auto und es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, berichten die Beamten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (kinp)