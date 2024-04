71-Jähriger ist nach Sturz von Leiter in Gessertshausen schwer verletzt

Als ein 71-Jähriger auf dem Dach seiner Garage arbeiten möchte, rutscht er von der Leiter und stürzt zu Boden, Mit schwren Verletzungen kommt er ins Krankenhaus.

Mit schweren Verletzungen ist ein 71-Jähriger nach einem Unfall in Gessertshausen am Montag gegen 13.40 Uhr ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, wollte er auf dem Dach seiner Garage in der Franz-Beer-Straße Wartungsarbeiten durchführen.Als er über die angelegte Leiter wieder vom Dach steigen wollte, rutschte er aus und stürzte zu Boden. Er zog sich dabei eine offene Unterschenkelfraktur zu. Bemerkt wurde der schwerverletzte Mann erst nach rund zehn Minuten durch eine 33-Jährige Frau, welche zufällig am Unfallort vorbeikam. Sie leistete Erste Hilfe. Der 71-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in die Universitätsklinik nach Augsburg verbracht, berichtet die Polizei. (kinp)