75-jähriger stürzt mit seinem Pedelec in Gessertshausen

Ein Pedelec-Fahrer ist am Montag in der Verlängerung der Friedhofstraße gestürzt ist. Die Polizei geht von gesundheitlichen Problemen aus.

Ein 75-jähriger Mann ist am Montagnachmittag mit seinem Pedelec in Gessertshausen gestürzt. Nach dem Sturz musste er unverzüglich ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei berichtet. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann erhebliche gesundheitliche Probleme gehabt haben muss, als er bei seiner Fahrt in der Verlängerung der Friedhofstraße aus noch nicht geklärter Ursache zum Sturz kam. Ein Zeuge hatte ihn beobachtet und den Rettungsdienst verständigt. Eine Fremdbeteiligung wird ausgeschlossen. Das Pedelec blieb unbeschädigt. (AZ)