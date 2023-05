Ausgebüxter Hund sorgt für Polizeieinsatz in Gessertshausen

Eine 75-Jährige verlässt in Gessertshausen zusammen mit ihrem Hund das Haus. Kurze Zeit später taucht der Vierbeiner alleine auf, von seinem Frauchen fehlt jede Spur.

Ein ausgebüxter Hund hat am Mittwoch in Gessertshausen große Sorgen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Vierbeiner war morgens um kurz vor 9 Uhr ganz alleine vor seinem Haus von einer Nachbarin aufgefunden worden. Von seinem 75-jährigen Frauchen, mit der er kurz zuvor die Wohnung verlassen hatte, war weit und breit nichts zu sehen. Die Nachbarin alarmierte daraufhin wenig später die Polizei in Zusmarshausen.

Da gegen Mittag die Frau immer noch nicht aufgetaucht war, befürchtete die Polizei, dass sich die Seniorin möglicherweise hilflos in dem angrenzenden Waldgebiet befindet. Umgehend liefen daher die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen an. Zunächst wurde jedoch routinemäßig die Wohnung aufgesucht. Just in dem Moment als die Polizei dort eintraf, tauchte auch die 75-Jährige wieder auf. Nun klärte sich auch der Sachverhalt auf. Die Seniorin hatte einen Arzttermin und ihren Hund daher vorübergehend bei einer Bekannten abgegeben. Vermutlich aber war es ihm dort zu langweilig oder die Sehnsucht nach seinem Frauchen war so groß, dass er sich auf seinen vier Pfoten von ganz alleine auf den Heimweg gemacht hatte. (thia)