Die Mensa im Haus für Kinder in Gessertshausen ist vorerst gesperrt

Plus Das Haus für Kinder in Gessertshausen ist noch recht neu. Der Dachstuhl des Gebäudes muss dennoch nachgebessert werden. Der Speiseraum ist deshalb gesperrt.

Seit Anfang März ist die Mensa im Gessertshausener Haus für Kinder gesperrt. Als Grund dafür gab die Gemeinde "unaufschiebbare Bauarbeiten" an. Was genau steckt hinter diesen Maßnahmen?

Erst im Herbst 2016 hat der Gemeinderat den Beschluss für das Gebäude, das damals noch als Bürgerhaus geplant worden war, vorgelegt und die Gemeinde die Baugenehmigung erteilt. Im Jahr 2017 erfolgte das Richtfest. Knapp zwei weitere Jahre später, im Herbst 2019, wurde das Haus für Kinder mit einer Feier dann offiziell eröffnet.