Dieb stiehlt in Gessertshausen ein Weidezaungerät samt Zubehör

Von der Schafweide in Gessertshausen wird ein komplettes Weidezaungerät gestohlen. Der Dieb hat offenbar in der Nacht zugeschlagen.

Ein Weidezaungerät samt Zubehör ist in Gessertshausen von der Schafweide gestohlen worden. Der entstandene Diebstahlschaden wird laut Polizei auf etwa 800 Euro geschätzt.

Passiert ist der Diebstahl in der Deubacher Straße kurz nach der Parkbucht am Samstag im Zeitraum zwischen 0.30 und 10 Uhr. Die Polizei in Zusmarshausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)