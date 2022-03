Gessertshausen

vor 2 Min.

Gessertshausen plant Urnengräber ohne Pflegeaufwand

Plus Urnengräber werden immer stärker nachgefragt. Dieser Entwicklung kommt die Gemeinde Gessertshausen mit einem Konzept für alle Ortsteile nach.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Pflegeleichte und pflegefreie Gräber liegen im Trend - das hat die Gemeinde Gessertshausen erkannt. Nach einem Beschluss des Gemeinderats wird es, wie in Deubach, bald auch in den Ortsteilen Wollishausen, Margertshausen und Döpshofen Urnen-Röhrengräber geben. In Margertshausen will man noch einen Schritt weitergehen und zusätzlich Memosäulen für Urnen auf alten Erdgräbern errichten.

