Jugendliche beschmieren Trafohäuschen in Gessertshausen

Eine Zeuge beobachtet, wie mehrere Jugendliche am Samstag in Gessertshausen ein Trafohäuschen mit Graffiti beschmieren. Die sofort eingeleitete Fahndung bleibt ohne Erfolg.

Etwa sechs Jugendliche haben am Bahnhofsvorplatz in Gessertshausen ein Trafohäuschen mit Graffiti beschmiert. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet.

Passiert ist der Vorfall am Samstag gegen 18.05 Uhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen in der näheren Umgebung des Tatorts nach den Jugendlichen verlief laut Polizei ohne Ergebnis. Die Schadenshöhe durch die Schmierereien ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben können, sich telefonisch unter der Nummer 08291/ 1890-0 mit der Polizeiinspektion Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. (thia)