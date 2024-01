Lasterfahrer stößt beim Abbiegen gegen Stromverteiler

Ein Lkw-Fahrer ist in Gessertshausen in zu engem Radius abgebogen. Dabei beschädigt er sein Fahrzeug und einen Stromverteiler.

Ein Lasterfahrer hat am Donnerstagmorgen in Gessertshausen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, bog er mit seinem Fahrzeug in einem zu engen Radius von der Hauptstraße auf das Gelände einer Brauerei ab. Dabei beschädigte er seinen Lkw und einen Stromverteiler. Es entstand ein Schaden in Höhe von 900 Euro. (AZ)