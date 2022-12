Mann reißt sich wegen raufender Hunde eine Sehne an der Schulter

Ein 54-Jähriger geht in Gessertshausen Gassi, als sein Hund von einem frei laufenden Tier angegriffen wird. Beim Versuch sie zu trennen, verletzt er sich.

Weil er zwei raufende Hunde voneinander trennen wollte, hat sich ein 54-Jähriger in Gessertshausen die Sehne an der linken Schulter gerissen. Der Mann war im Bereich der Oberschönefelder Straße in Gessertshausen auf einer Gassirunde und hatte seinen Vierbeiner auf einem Feldweg neben den Erdbeerfeldern laufen lassen.

Gleichzeitig ging dort auch eine Frau mit zwei Hunden spazieren und hatte sie von der Leine gelassen. Plötzlich rannte einer der beiden auf den Vierbeiner des 54-Jährigen zu, und die Tiere begannen zu raufen. Der Mann versuchte dabei, beide Hunde am Halsband voneinander zu trennen. Bei diesem Versuch riss er sich jedoch eine Sehne an der linken Schulter ab, sodass er im Krankenhaus ärztlich behandelt werden musste. Auch sein Hund wurde verletzt.

Hundehalterin erwartet Anzeige wegen Körperverletzung

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen führt nun Ermittlungen durch, um die bisher unbekannte Hundehalterin ausfindig zu machen. Sie erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ist der Vorfall bereits am Dienstag, 15. November, gegen 8.20 Uhr passiert. Bei den Tieren soll es sich um größere Hunde gehandelt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 089291/1890-0 entgegengenommen.

