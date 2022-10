Polizei hält in Gessertshausen alkoholisierten Autofahrer auf

Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei einem Autofahrer in Gessertshausen Alkoholgeruch festgestellt. Das hat Folgen für ihn.

Trunkenheitsfahrt in Gessertshausen: Am Freitag gegen 23.15 Uhr geriet ein 41-jähriger Autofahrer in eine allgemeine Verkehrskontrolle in Gessertshausen. Dabei stellten laut Polizei die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch bei diesem fest. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Alkomatentest ergab 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige. (lig)