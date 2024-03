Unbekannter klaut Geldbeutel beim Einkaufen in Gessertshausen

Während eine 62-Jährige in einem Supermarkt in Gessertshausen einkauft, verschwindet ihr Geldbeutel. Dann hebt der Dieb auch noch Geld von ihrem Konto ab.

Ein Unbekannter hat den Geldbeutel einer 62-Jährigen in Gessertshausen gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach war die Frau am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in einem Supermarkt einkaufen. An der Kasse stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Stofftasche gestohlen wurde. Zu allem Übel wurde etwa eine Viertelstunde später auch noch Geld von ihrem Konto abgehoben. Laut Polizei hatte die Frau ihre EC-Karte samt einem Zettel mit der entsprechenden PIN in ihrem Geldbeutel. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt mehrere hundert Euro. (kinp)