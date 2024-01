Unbekannter klaut Mountainbike aus Garage in Gessertshausen

Aus einer vermutlich unversperrten Garage am Gessertshauser Bahnhofsplatz ist laut Polizei ein Fahrrad gestohlen worden.

In Gessertshausen kam es zu einem Fahrraddiebstahl. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Mountainbike aus einer vermutlich unverschlossenen Garage am Bahnhofsplatz gestohlen. Die Tat ereignete sich mutmaßlich in der Zeit zwischen dem Abend des 11. Januar und dem 13. Januar, 12 Uhr.

Bei dem Rad handelt es sich laut Polizei um ein Mountainbike der Marke Young Talent, Typ Jeffsy CF Comp 2019 Enduro. Zur Farbe und weiteren Details ist noch nichts bekannt. Der Diebstahlschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen, heißt es im Bericht der Beamten. (kinp)