Handball

15:43 Uhr

Schwabmünchen beendet Saison mit Niederlage

Plus Der nächste Tiefschlag für die bereits abgestiegenen Handballer des TSV Schwabmünchen: In der letzten Partie der Spielzeit verliert das Team gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering deutlich.

Von Veronika Rid

Zum Abschluss der Landesligasaison 2023/2024 setzt es für die Schwabmünchner Handballherren eine erneute Niederlage. Im Spiel gegen den Tabellennachbarn SC Unterpfaffenhofen-Germering musste sich die Mannschaft deutlich mit 42:31 geschlagen geben.

Schwabmünchen startet gut in das Spiel

Die Partie war für die Schwabmünchner ein Spiegelbild der gesamten Saison. Gute Phasen wechselten sich mit erschreckend vielen Fehlern im Angriff ab und luden den Gegner dazu ein, mit einfachen Toren davonzuziehen. Dabei startete das Team um Kapitän Manuel Reinsch richtig gut in das Spiel und führte nach drei Minuten mit 3:0. Die Abwehr in Verbindung mit dem bestens aufgelegten Keeper Felix Zull agierte geschlossen und lies den Gastgebern am Anfang der Partie keine Chance. Bis zum Spielstand von 13:13 in der 22. Spielminute entwickelte sich eine ausgeglichene Partie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen