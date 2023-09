Exhibitionist belästigt Frauen auf Open-Air-Festival

Die Polizei aus Gersthofen konnte den 29-Jährigen in Herbertshofen noch mit offenem Hosenstall stellen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

So hatten sich mehrere Frauen den Besuch des Open-Air-Festivals „Projekt Germany“ in Herbertshofen nicht vorgestellt: Während der Veranstaltung zeigte sich ihnen ein 29-Jähriger in exhibitionistischer Weise und führte entsprechende Handlungen an sich durch. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung mit noch geöffneter Hosenfalle in der Nähe des Festivalgeländes stellen.

Der alkoholisierte Tatverdächtige verweigerte jegliche Kooperation und beleidigte die Polizeibeamten. Am Ende musste er die Nacht im polizeilichen Arrest verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen exhibitionistischer Handlungen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (jah)

Lesen Sie dazu auch