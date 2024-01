In Schlangenlinien mit dem Auto unterwegs

Wegen seines Fahrstils ist ein Autofahrer zwischen Welden und Heretsried aufgefallen. Jetzt musste er seinen Führerschein abgeben.

In Schlangenlinien ist ein Autofahrer am Freitagabend gegen 19.45 Uhr zwischen Heretsried und Welden unterwegs gewesen. Ein Zeuge meldete seine Beobachtungen bei der Polizei, die den Fahrer des Wagens später in seinem Wohnhaus antraf. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von 1,8 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme mitgenommen zur Polizeistation Zusmarshausen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. (AZ)