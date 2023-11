Autofahrer beschädigt einen Zaun – und stellt sich später doch

Ein Autofahrer beschädigt in Heretsried einen Zaun und flüchtet. Später meldet er sich doch noch bei der Polizei.

In Heretsried hat ein Autofahrer am Donnerstag einen Zaun angefahren - und sich später doch noch bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Autofahrer gegen 6.20 Uhr einen Zaun im Eichenweg an. Anschließend flüchtete er, ohne den Unfall zu melden. Die Beamten fanden vor Ort Fahrzeugteile des Autos.

Um 8.30 Uhr meldete sich der Autofahrer dann doch bei der Polizei und räumte ein, für den Schaden verantwortlich zu sein. (jly)

