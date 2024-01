Heretsried

12:30 Uhr

Beim Breitbandausbau ist Heretsried ganz vorne mit dabei

Plus Die kleine Gemeinde ist in Kürze flächendeckend mit schnellem Internet versorgt. Der Gemeinderat hat sich jetzt mit den nächsten anstehenden Projekten beschäftigt.

Von Simone Kuchenbaur

Heretsried ist mit gut 1000 Einwohnern eine der kleinsten Kommunen im Landkreis Augsburg. Bei der Breitbanderschließung spielt die Kommune bayernweit aber ganz vorne mit. Bürgermeister Heinrich Jäckle teilte in der Gemeinderatssitzung mit, dass Heretsried eine der ersten bayerischen Gemeinden sei, die flächendeckend mit schnellem Internet versorgt sein wird, sobald die restlichen Bauarbeiten in Lauterbrunn demnächst abgeschlossen sind.

Auch die etwa 15 Einwohner des Ortsteils Monburg freuen sich schon längere Zeit über schnelles Internet über Glasfaseranschlüsse. Laut Jäckle zählt Heretsried damit zu den “Best-Practice-Gemeinden" und soll als Vorbild für anderen Gemeinden im Freistaat dienen. “Darauf sind wir sehr stolz. Damit spielen wir in der ersten Liga”, erklärte Heinrich Jäckle in der Sitzung. Dank sprach er seinem Gemeinderatsmitglied Jürgen Schuster aus, der durch seine Fachkenntnisse in seiner Beratungsfirma, die sich unter anderem mit den Förderverfahren zum Glasfaserausbau befasst, maßgeblich dazu beigetragen habe, dass Heretsried in diesem Bereich die Nase vorn hat.

