Schlosserkstatt: Telefonzelle wird zum Bücherschrank

In Emersacker wird eine Telefonzelle zu einem Bücherschrank umgebaut, der später vor dem Rathaus aufgestellt werden soll. Dann sollen darin Bücher zum Ausleihen Platz finden.

Die Mitarbeiter in der Schlosswerkstatt in Emersacker nahmen kürzlich ein neues Projekt in Angriff. Sie erhielten eine alte Telefonzelle. Ziel des Teams in der Schlosswerkstatt ist es nun, die Telefonzelle in den kommenden Wochen in einen offenen Bücherschrank umzubauen, der vor dem Rathaus aufgestellt werden soll. Der Ausbau des Innenlebens war ein wichtiger Schritt, um Platz für die geplanten maßangefertigten Regale zu schaffen. Diese Regale werden Bücherfreunden die Möglichkeit bieten, ihre Lieblingsbücher auszuleihen oder gegen neue zu tauschen. Außerdem ist die Installation einer modernen, energiesparenden LED-Beleuchtung vorgesehen, damit der Bücherschrank auch in den Abendstunden gut sichtbar ist. Das Team der Schlosswerkstatt freut sich jeden Dienstag ab 9 Uhr auf neue Helfer, die bereit sind, sich der Herausforderung des Telefonzellenumbaus und weiterer Projekte anzuschließen. Das Bild zeigt (von links) Johann Haslinger, Johann Beigelböck, Thomas Schonbucher und Fred Schuster. (hes)