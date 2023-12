Unbekannte klauen Dachrinne von Kapelle in Heretsried

Eine Kupferdachrinne an einer Kapelle in Heretsried ist verschwunden. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte die Dachrinne an einer Kapelle in Heretsried gestohlen. Gemeldet wurde das Fehlen der Kupferdachrinne am Freitag. Wann sie entwendet wurde, sei unklar, heißt es im Bericht der Beamten. Die Kapelle befindet sich unmittelbar an der Staatsstraße 2023, ca. hundert Meter vor dem Ortseingang Heretsried (aus Richtung Peterhof kommend). Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)