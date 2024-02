Unliebsame Überraschung für Autofahrerin in Heretsried

Als eine Autofahrerin in Heretsried zu ihrem Auto zurückkehrt, stellt sie fest, dass der Wagen von einem Unbekannten zerkratzt wurde.

Ein Unbekannter hat das Auto einer 39-Jährigen in Heretsried beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurde ihr Auto in der Augsburger Straße in den vergangenen Tagen von einem Unbekannten zerkratzt. Der Opel Mokka wurde laut Polizei auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. (kinp)