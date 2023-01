Hirblingen

Autofahrer baut Unfall im Kreisverkehr in Hirblingen

Ein Autofahrer verursacht am Sonntagabend einen Unfall in einem Kreisverkehr in Hirblingen.

Zwei Autos stießen in einem Kreisverkehr in Hirblingen am Sonntagabend zusammen, berichtet die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein 26-Jähriger ist mit seinem Auto in einem Kreisverkehr in Hirblingen gegen ein anderes Fahrzeug gekracht. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann am Sonntag gegen 20 Uhr von der Staatsstraße 2036 und übersah bei der Einfahrt in den Kreisverkehr das andere Auto. So habe er einen Gesamtschaden in Höhe von rund 6000 Euro verursacht, teilt die Polizei mit. (jly)

