Schüler- und Jugendkapelle feiert gelungene Konzertpremiere

Ein voller Vereinsstadel in Hirblingen und begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer sind das stolze Ergebnis des ersten Frühjahrskonzerts der gemeinsamen Schüler- und Jugendkapelle Batzenhofen-Hirblingen.

Seit eineinhalb Jahren besteht diese Kapelle, die von den Dirigenten Gerhard Schuster (Schüler) und Leonardo Dianori (Jugendliche) musikalisch geleitet wird. Und sie hatten Beachtliches zu bieten.

Los ging's mit der Schülerkapelle, die den "Majestic March", die "Ode an die Freude" und die "Garage Band" spielten. Gerhard Schuster hatte noch die Nachwuchsmusizierenden der Formation Young Sunny Mood sowie der gemeinsamen Bläserklasse der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen und des Paul-Klee-Gymnasiums dazu geholt, sodass insgesamt 18 Musikerinnen und Musiker zusammenspielten.

Die Jugendkapelle präsentierte sich dann mit den Musikstücken "The Avengers", "Pirates of The Carribbean", "Skyfall" sowie "Thriller". Da der Dirigent selbst das Schlagzeug spielte, arrangierten die Jugendlichen das Zusammenspiel unter sich. Dies gelang ihnen mit Bravour und das Publikum zollte den 20 jungen Musikerinnen und Musikern viel Applaus.

Batzenhofer und Hirblinger Erwachsene spielen mit Jugendlichen zusammen

Zum Abschluss spielten einige Instrumentalisten der beiden Erwachsenenkapellen des gemeinsamen Ausbildungsprojekts, nämlich der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen sowie des Musikvereins Batzenhofen, zusammen mit den Jugendlichen die "sms-Polka" und die "fun-Polka". Die Gäste und Aktiven ließen dieses kurzweilige Konzert danach noch bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen.

Insgesamt konnten sich mit diesem einstündigen Gesamtauftritt die Eltern, die Familienangehörigen, die Vertreter der Vereine und der Stadt Gersthofen einen Eindruck von der hochwertigen musikalischen Ausbildung in den westlichen Stadtteilen verschaffen. Auch wurde mit der Veranstaltung die intensive Kooperation mit der Musikschule Gersthofen unterstrichen.

Der nächste Auftritt der Schüler- und Jugendkapelle findet am Palmsonntag, den 2. April im Rahmen des Kaffeenachmittags in der Mehrzweckhalle in Batzenhofen statt. In der Zeit nach den Pfingstferien bieten dann beide Vereine wieder ihren jeweiligen Informationsnachmittag für die musikalische Ausbildung im kommenden Schuljahr an. (AZ)