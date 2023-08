Hirblingen

Wie sich Bürger in Hirblingen um ukrainische Flüchtlinge bemühen

Plus Sie mussten die Ukraine infolge des Kriegs verlassen und landeten in Hirblingen. So kümmert sich die Pfarrgemeinde St. Blasius um die Geflüchteten.

In Hirblingen wohnen seit Februar 112 Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land geflohen sind. Neben den örtlichen Vereinen macht sich auch die Pfarrgemeinde St. Blasius Gedanken, wie sie kleine Kontakte zu den Menschen dort knüpfen kann. Dabei kamen sie auf eine besondere Idee.

Und so lud der Kindergottesdienstkreis der Pfarrei die ukrainischen Kinder mit ihren Familien zu einem Spielenachmittag auf dem Sportgelände des CSC Batzenhofen-Hirblingen ein. 80 Ukrainer, vom Kleinkind bis zu Oma und Opa, folgten der Einladung. Mit Hilfe von einigen Dolmetschern, zum Teil vermittelt vom Freiwilligenzentrum Gersthofen, aber auch aus den Reihen der Ukrainer selbst, gelang es dem Vorbereitungsteam, einen fröhlichen Nachmittag durchzuführen, bei dem Klein und Groß, Ukrainische oder Deutsche, Besuchende oder Helfende Spaß hatten.

